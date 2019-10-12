Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руПентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Пентагон потребовал, чтобы Анкара не допускала «действий, которые могут привести к принятию незамедлительных оборонительных мер», передает ТАСС. Напомним, инцидент произошел в связи с обстрелом турецкими силами сирийского города Кобани. Турция проводит в Сирии военную операцию против курдов.
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