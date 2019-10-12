Армия и оружие
Взгляд.руПентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии
Пентагон потребовал, чтобы Анкара не допускала «действий, которые могут привести к принятию незамедлительных оборонительных мер», передает ТАСС. Напомним, инцидент произошел в связи с обстрелом турецкими силами сирийского города Кобани. Турция проводит в Сирии военную операцию против курдов.
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В Пентагоне подтвердили, что войска США попали под обстрел с турецких позиций в Сирии
ТАСС11 октября в 21:07
В Пентагоне рассказали об обстреле Турцией американских военных в Сирии
РИА Новости11 октября в 19:42
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