Армия и оружие

РидусРидусПентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии

Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN. Пентагон потребовал от Анкары прекращения всех операций, которые могут вынудить Вашингтон начать «немедленные оборонительные действия».
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

В Анкаре заявили, что турецкие военные не стреляли по американским солдатам в Сирии

ТАСС03:43

В Турции заявили, что координируют действия с США при операции в Сирии

РИА Новости04:09

Пентагон: военные США не пострадали в результате обстрела с турецких позиций

Вести.Ru00:26

В Турции опровергли причастность к обстрелу американских солдат в Сирии

Газета.Ru04:36

В минобороны Турции заявили о координации действий в Сирии с военными США

Взгляд.ру04:01

Минобороны США подтвердило обстрел Турцией американских военных в Сирии

REGNUM00:34

Пентагон заявил об обстреле военных США на севере Сирии с позиций Турции

РБКвчера в 21:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Происшествия

Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия вчера в 15:06
Хоккей

Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Происшествия

В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что тело девятилетней девочки, которая в среду, 9 октября, ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове.
Комсомольская правда 10 октября в 19:41
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Киберспорт

Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard

Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Музыка

Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
Ведомости 03:14
Футбол

Кипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России

Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России.
Газета.Ru 05:23
Футбол

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Чемпионат вчера в 18:19
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Футбол

Кудряшов – об Азмуне в сборной России: Мы посмеялись, хорошая шутка

Хорошая шутка получилась, — прокомментировал Фёдор Кудряшов.
Life.ru 06:56
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Политика

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия является для РФ дружественной страной, и призвал развивать с ней отношения.
iReactor 06:09
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

РБК 06:53
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Don24 04:21
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости 10 октября в 22:48
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад

Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
Общество

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Гаджеты

Смартфоны Apple iPhone становятся всё уникальнее

iXBT.com 05:58
Культура

Украина запретила въезд в страну еще четырем актерам из России

Украинское Минкультуры решило ограничить въезд в страну четырем киноактерам из России, принявшим участие в съемках картины «Ополченочка».
Discover24 02:51
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

Известия 00:06
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.
Пятый канал 05:55
Политика

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное