Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN. Пентагон потребовал от Анкары прекращения всех операций, которые могут вынудить Вашингтон начать «немедленные оборонительные действия».

Пентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии

Происшествия В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что тело девятилетней девочки, которая в среду, 9 октября, ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Политика Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия является для РФ дружественной страной, и призвал развивать с ней отношения.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.