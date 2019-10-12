Армия и оружие
РидусПентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии
Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN. Пентагон потребовал от Анкары прекращения всех операций, которые могут вынудить Вашингтон начать «немедленные оборонительные действия».
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