с чего всё началось

Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT). По версии журналистов, президент США Дональд Трамп был в курсе происходящего и ничего не предпринял.

Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Происшествия В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня. 1

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина». 81

Общество Кадыров отменил карантин для въезжающих в Чечню Грозный, 30 июня 2020, 12:04 — REGNUM Для лиц, прибывающих в Чечню, отменен двухнедельный карантин, который ранее каждый въезжающий из другого региона гражданин обязан был соблюдать из-за пандемии коронавируса.

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 296

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