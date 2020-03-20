Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
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Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Коммерсантъвчера в 11:15

Гиперзвуковое оружие США. Совсем нет или немножечко да?

REGNUMвчера в 12:29

Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях

РБКвчера в 11:29

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ТАССвчера в 12:57

США испытали планирующую гиперзвуковую ракету

РИА Новостивчера в 10:55

В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

RT на русскомвчера в 10:21

Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Известиявчера в 10:09
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
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США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:51
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Политика

Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей

Вести.Ru 00:10
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Городовой 19 марта в 03:48
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске

Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.
Metaratings 02:25
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Спорт

Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.
Известия вчера в 22:19
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
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Общество

Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса

Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Lenta.ru 01:20
Космос

Судно для космодрома стало достопримечательностью Приморья

Сегодня командное судно плавучего космодрома прибыло в поселок Славянка южнее Владивостока.
ВЕСТИ: Приморье 17 марта в 21:29
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Общество

Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд

S7 с 22 марта прекращает полеты в Таиланд и будет выполнять только вывозные рейсы, сообщила авиакомпания.
ТАСС вчера в 09:33
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ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:11
Общество

Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса

В России создали шесть вакцин от нового типа коронавируса COVID-19, проводятся их испытания.
РБК вчера в 09:23
Происшествия

На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину

У спасателей есть все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину. Ситуацию на юге Камчатки осложняет циклон.
Российская газета 01:49
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 19 марта в 10:34
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
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