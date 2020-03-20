Армия и оружие
Газета.RuПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
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Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Происшествия
Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Политика
Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей
В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Единоборства
Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске
Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.
Общество
В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Спорт
Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо
Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.
Финансы
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Общество
Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Космос
Судно для космодрома стало достопримечательностью Приморья
Сегодня командное судно плавучего космодрома прибыло в поселок Славянка южнее Владивостока.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Общество
Авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд
S7 с 22 марта прекращает полеты в Таиланд и будет выполнять только вывозные рейсы, сообщила авиакомпания.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Общество
Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса
В России создали шесть вакцин от нового типа коронавируса COVID-19, проводятся их испытания.
Происшествия
На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину
У спасателей есть все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину. Ситуацию на юге Камчатки осложняет циклон.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы
Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".