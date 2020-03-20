Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
Читать в источнике
Комментировать337

Подробнее о событии

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ТАСС12:57

В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

RT на русском10:21

Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях

РБК11:29

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Коммерсантъ11:15

США испытали планирующую гиперзвуковую ракету

РИА Новости10:55

Гиперзвуковое оружие США. Совсем нет или немножечко да?

REGNUM12:29

Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Известия10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

За рулем Кубань 08:01
Шоу-бизнес

«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием

Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Woman.ru 02:27
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна 21:49
Космос

Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Ридус 17 марта в 21:00
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor 05:13
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru 09:28
Общество

В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы

Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Коммерсантъ 19:11
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Lenta.ru 20:19
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru 21:11
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Кино

«Может, он захочет мести»: Красный Череп может вернуться после «Мстителей: Финал»

В интервью Nerds4Life Росс Маркванд, известный по роли Красного Черепа в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал», заявил, что его персонаж еще может вернуться на экран в последующих фильмах Marvel.
Popcornnews.ru 03:40
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
РБК 14:19
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Passion.ru вчера в 07:27
Кино

Опубликован трейлер второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

iReactor 04:54
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
Футбол

«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
Советский спорт 15:23
Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
V-kosmose.com вчера в 13:50
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
ТАСС 18:57
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Lenta.ru 21:26
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное