Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
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США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

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Гиперзвуковое оружие США. Совсем нет или немножечко да?

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Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

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США испытали планирующую гиперзвуковую ракету

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В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

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Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях

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Коронавирус отменил поездку Little Big на «Евровидение»

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Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
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Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»

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В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

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В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Цена нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель

News.ru 15:09
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Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
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В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
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Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 08:21
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В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
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Volkswagen показал первые изображения нового Amarok

Компания Volkswagen опубликовала дизайнерский эскиз пикапа Amarok нового поколения.
Движок 18 марта в 07:40
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
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Дегтярев раскритиковал хоккеиста «Колорадо» Задорова за слова о России

РИА Новости 09:32
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В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru 16:45
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
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Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II

По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия

19 марта сирийские боевики провели крупнейшую с момента подписания договоренностей по деэскалации в Идлибе атаку на позиции САА.
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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
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