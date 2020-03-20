Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ТАСС12:57

Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях

РБК11:29

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Коммерсантъ11:15

США испытали планирующую гиперзвуковую ракету

РИА Новости10:55

В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

RT на русском10:21

Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Известия10:09

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Газета.Ru09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
ТАСС 10:48
Политика

СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Наука

Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови

Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Piter.tv 17 марта в 11:28
Общество

Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России

Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Российский Диалог 10:39
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:34
Футбол

«Зенит» запустил в соцсетях новый челлендж

Peterburg2.ru 13:56
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Здоровье

Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса

Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News вчера в 14:51
Происшествия

Суд Петрозаводска арестовал Валерия Матвеева

Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для депутата Петросовета Валерия Матвеева, которого обвиняют в получении взятки.
ИА Республика 10:36
Финансы

Набиуллина: вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят

На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы.
Банки.ру 08:25
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Футбол

«Матч ТВ» приобрёл права на показ чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ белорусской высшей лиги.
Metaratings 11:38
Здоровье

Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края поместили на карантин

Из-за положительного результата анализа на коронавирус одного из врачей в Ставропольском крае на карантин отправили часть сотрудников Минздрава.
Общественное телевидение России 09:06
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК 04:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Футбол

УЕФА предложил две новые даты окончания сезона в Европе

УЕФА предложил клубам рассмотреть вариант с завершением сезона до 31 июля или 31 августа. Обратной связи организация пока не получила.
Metaratings 14:07
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Общество

Azur air прекращает все полеты из России

Чартерный авиаперевозчик Azur air приостанавливает полеты из России с 22 марта по 20 апреля из-за пандемии коронавируса.
НТВ 07:28
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Здоровье

Вартапетов объяснил, в чём главная проблема пандемии коронавируса

ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины.
RT на русском 09:40
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное