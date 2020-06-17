Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.
РИА Новости15:22

Подробнее о событии

Пентагон в стратегии по космосу утверждает, что Россия и КНР милитаризируют данную сферу

ТАСС17:59

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

РИА Новости15:22

Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе

RT на русском16:13

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Газета.Ru17:01

США подготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе

Lenta.ru15:29

США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»

РБК16:58

США разработали стратегию обороны в космосе

Комсомольская правда14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия

Допрос Ефремова по делу о ДТП завершился спустя 5 часов

Известия 13:26
192
Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
147
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
2,3K
Общество

Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 06:28
1
Хоккей

«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года

"Трактор" на внеочередном общем собрании членов клуба утвердил новый состав совета директоров и стратегию развития до 2025 года, сообщается на сайте челябинской хоккейной команды.
РИА Новости 14:07
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
4
Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана.
Lenta.ru 16:19
16
Общество

Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ

Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 09:43
97
Футбол

У шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус

Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы.
RT на русском 18:39
40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 16 июня, рубль терял позиции по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Наука

В России создадут новый метод превращения газа в спирт

Популярная механика 08:21
2
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,5K
Политика

За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев

Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия 18:00
11
Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
7
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
42
Футбол

Облак быстрее всех в Ла Лиге провел 100 игр на ноль – за 182 матча

Голкипер «Атлетико» Ян Облак сохранил ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (5:0). Словенец быстрее всех в истории Ла Лиги провел 100 игр на ноль, для этого ему понадобилось 182 матча.
Sports.ru 21:31
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета 08:01
22
Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
262
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
74
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Армия и оружие

Турция начала операцию против РПК на севере Ирака

RT на русском 14 июня в 18:51
210
Общество

Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР

Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
726
Спорт

Чемпиону мира из США грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

24-летнего чемпиона мира в беге на 100 метров могут отстранить на два года за пропуск трех допинг-тестов в течение года.
Матч ТВ 02:49
Политика

Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
89
Общество

В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США

По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Авто

Компания BMW представила обновленный M5

Компания BMW рассекретила обновленный спортивный седан BMW M5 и его флагманскую версию Competition.
AutoNews 04:54
9
Армия и оружие

В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное