Армия и оружие
Газета.RuПентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
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с чего всё началось
Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.РИА Новости15:22
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Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
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РБК 16:50
Общество
Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 06:28
Хоккей
«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года
"Трактор" на внеочередном общем собрании членов клуба утвердил новый состав совета директоров и стратегию развития до 2025 года, сообщается на сайте челябинской хоккейной команды.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
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Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана.
Lenta.ru 16:19
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 09:43
Футбол
У шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус
Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы.
RT на русском 18:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 16 июня, рубль терял позиции по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Наука
В России создадут новый метод превращения газа в спирт
Популярная механика 08:21
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев
Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия 18:00
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Футбол
Облак быстрее всех в Ла Лиге провел 100 игр на ноль – за 182 матча
Голкипер «Атлетико» Ян Облак сохранил ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (5:0). Словенец быстрее всех в истории Ла Лиги провел 100 игр на ноль, для этого ему понадобилось 182 матча.
Sports.ru 21:31
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета 08:01
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Армия и оружие
Турция начала операцию против РПК на севере Ирака
RT на русском 14 июня в 18:51
Общество
Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР
Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
Спорт
Чемпиону мира из США грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов
24-летнего чемпиона мира в беге на 100 метров могут отстранить на два года за пропуск трех допинг-тестов в течение года.
Матч ТВ 02:49
Политика
Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов
Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс 18:49
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США
По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Авто
Компания BMW представила обновленный M5
Компания BMW рассекретила обновленный спортивный седан BMW M5 и его флагманскую версию Competition.
AutoNews 04:54
Армия и оружие
В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве
Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23