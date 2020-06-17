Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
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с чего всё началось

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.
РИА Новости15:22

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Пентагон в стратегии по космосу утверждает, что Россия и КНР милитаризируют данную сферу

ТАСС17:59

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

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Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе

RT на русском16:13

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

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США подготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе

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США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»

РБК16:58

Пентагон уверяет, что Китай использует пандемию коронавируса для захвата американских компаний

ГЛАС.RU05:11
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В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств

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Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
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Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
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Интернет

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

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Ростуризм разработал инициативы развития экотуризма

Ростуризм сообщил о том, что завершилась разработка стратегических инициатив по развитию экологического туризма в Российской Федерации.
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Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

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В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн

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Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

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Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

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Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

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