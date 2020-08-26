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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Пентагон связался с Минобороны РФ из-за инцидента с военными в Сирии

Обе стороны решили сохранить детали разговора в тайне, сообщает РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что несколько американских военных пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Военнослужащие США получили незначительные травмы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Комсомольская правдавчера в 15:23
RT на русском

Герасимов провёл переговоры с главой генштаба США

RT на русскомвчера в 15:52
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

РИА Новостивчера в 15:41
Lenta.ru

Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:25
РБК

Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР

РБК17:22
Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Интерфаксвчера в 15:16
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ

ТАССвчера в 15:06

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUM01:37
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
ТАССвчера в 03:27
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18
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В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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