Политика

Газета.RuГазета.RuПентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. Об американской версии Второй мировой рассказало агентство РИА "Новости".
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«Сочиняй и властвуй»: Для чего США переписывают историю, объяснил депутат Журавлёв

Царьград03:56

Пентагон озвучил свою версию Второй мировой войны

Телеканал 360°02:28

Пентагон считает высадку в Нормандии ключевым моментом Второй мировой

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Пентагон в очередной раз «переосмыслил» историю Второй мировой войны не в пользу СССР

Life.ru00:54

Пентагон показал краткую версию Второй мировой

News.ru00:05

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ruвчера в 23:33

«Вторжение СССР»: Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

РИА Новостивчера в 22:41
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия

Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
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Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1,3K
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,5K
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Армия и оружие

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.
Интерфакс вчера в 12:34
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Армия и оружие

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
Политика

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

Вести.Ru 08:36
3
Общество

ЕГЭ в России могут перенести на лето

Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
9111.ru вчера в 05:55
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Игры

CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний 02:00
1
Общество

Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина

Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
18
Общество

Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
1K
Наука

При коронавирусе улучшают выживаемость тромболитики

Американские специалисты пришли к выводу, что тромболитики улучшают выживаемость людей, которые заболели новым типом коронавируса.
МедиаПоток 06:34
7
Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Общество

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.
РБК 07:26
1
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
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Общество

98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
4
Здоровье

Не помещенных в больницы свердловчан с COVID-19 поставят под контроль

Как сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, такие больные будут обязаны использовать "спецустройства электронного мониторинга".
Уралинформбюро 08:36
Экономика

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
1
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
36
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Экономика

Минтранс согласовал экстренное выделение аэропортам 10 млрд рублей

Министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским аэропортам до июля необходимо выделить 10,1 миллиарда рублей в качестве экстренной поддержки.
Компания 08:30
2
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 01:27
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