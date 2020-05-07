Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. Об американской версии Второй мировой рассказало агентство РИА "Новости".

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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