Политика
Газета.RuПентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. Об американской версии Второй мировой рассказало агентство РИА "Новости".
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Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Армия и оружие
Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа
Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
Общество
Снятие режима ограничений в Самарской области обсудил Дмитрий Азаров
Исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании Самарской области, будет приниматься решение о возможности снятии режима ограничений.
ГТРК Самара 02:45
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Авто
Назвали кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам
Еще каких-то 10-15 лет назад производители создавали городские кроссоверы, которые при необходимости могли достойно показать себя и на бездорожье.
Тарантас Ньюс вчера в 01:13
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Политика
Саратовские власти готовят поэтапный план смягчения ограничений
Саратов, 7 мая 2020, 09:33 — REGNUM К 8 мая в Саратовской области подготовят поэтапный план выхода из режима ограничительных мер, сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин.
REGNUM 02:33
Гаджеты
Google может заменить Chromecast новым продуктом на базе Android TV
В прошлом месяце интернет-издание 9to5google выдвинуло предположение, что поисковый гигант планирует убрать Chromecast с рынка, заменив его на некое Android TV-устройство.
3DNews вчера в 12:47
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Футбол
🚀 «У меня было три ноги. Стояк». Карлтон Коул рассказал, как Дефо дал ему виагру, разыграв в сборной Англии
Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс дали Коулу виагру, сказав, что это витамины.
Sports.ru вчера в 17:54
Политика
ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР
Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 02:19
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса
В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Здоровье
Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек
За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
Общество
В Карелии за сутки коронавирусом заболели 12 человек
12 человек заболели за сутки коронавирусом в Карелии.
АиФ Карелия 05 мая в 02:06
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Общество
В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04