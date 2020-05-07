Политика

Газета.RuГазета.RuПентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. Об американской версии Второй мировой рассказало агентство РИА "Новости".
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Пентагон озвучил свою версию Второй мировой войны

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Пентагон показал краткую версию Второй мировой

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Пентагон считает высадку в Нормандии ключевым моментом Второй мировой

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Пентагон в очередной раз «переосмыслил» историю Второй мировой войны не в пользу СССР

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В преддверии Дня Победы Пентагон рискнул переписать историю Второй мировой войны

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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ruвчера в 23:33

«Вторжение СССР»: Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

РИА Новостивчера в 22:41
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,4K
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
298
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,2K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Армия и оружие

Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа

Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
5
Общество

Снятие режима ограничений в Самарской области обсудил Дмитрий Азаров

Исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании Самарской области, будет приниматься решение о возможности снятии режима ограничений.
ГТРК Самара 02:45
65
Общество

Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
869
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
2,8K
Авто

Назвали кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Еще каких-то 10-15 лет назад производители создавали городские кроссоверы, которые при необходимости могли достойно показать себя и на бездорожье.
Тарантас Ньюс вчера в 01:13
14
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
95
Политика

Саратовские власти готовят поэтапный план смягчения ограничений

Саратов, 7 мая 2020, 09:33 — REGNUM К 8 мая в Саратовской области подготовят поэтапный план выхода из режима ограничительных мер, сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин.
REGNUM 02:33
24
Гаджеты

Google может заменить Chromecast новым продуктом на базе Android TV

В прошлом месяце интернет-издание 9to5google выдвинуло предположение, что поисковый гигант планирует убрать Chromecast с рынка, заменив его на некое Android TV-устройство.
3DNews вчера в 12:47
Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
1,4K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
78
Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
1
Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
13
Футбол

🚀 «У меня было три ноги. Стояк». Карлтон Коул рассказал, как Дефо дал ему виагру, разыграв в сборной Англии

Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс дали Коулу виагру, сказав, что это витамины.
Sports.ru вчера в 17:54
Политика

ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР

Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 02:19
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
29
Общество

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Здоровье

Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек

За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
46
Общество

В Карелии за сутки коронавирусом заболели 12 человек

12 человек заболели за сутки коронавирусом в Карелии.
АиФ Карелия 05 мая в 02:06
20
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
3
Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
7
Общество

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском вчера в 14:21
16
Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
6
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель СССР. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
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