Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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Пентагон: военные США не пострадали в результате обстрела с турецких позиций

Вести.Ru00:26

Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Взгляд.рувчера в 20:29

В Пентагоне подтвердили, что войска США попали под обстрел с турецких позиций в Сирии

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РБКвчера в 21:14

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

RT на русскомвчера в 20:21

Пентагон рассказал о состоянии военных США после турецкого обстрела

Газета.Ruвчера в 22:57

Пентагон подтвердил, что ВС Турции обстреляли американские войска в Сирии

РИА Новостивчера в 19:42
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