Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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В Пентагоне подтвердили, что войска США попали под обстрел с турецких позиций в Сирии

ТАСС21:07

Пентагон заявил об обстреле военных США на севере Сирии с позиций Турции

РБК21:14

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

RT на русском20:21

Пентагон: военные США не пострадали под обстрелом турецких войск

РЕН ТВ20:01

Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии

Взгляд.ру20:29

Пентагон подтвердил, что ВС Турции обстреляли американские войска в Сирии

РИА Новости19:42

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Газета.Ru17:16
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