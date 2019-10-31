Армия и оружие
РИА НовостиПентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.
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Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Политика
Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ
София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.
Наука
Найден способ производить дешевые инфракрасные линзы
Ученые из США, Южной Кореи и Италии определили и разработали новый метод получения полимеров, которые могут использоваться в качестве линз для инфракрасного излучения.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Технологии
Рассекречено одно из отличий Android 11
Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Авто
В России на заводе Haval начнут собирать Great Wall Hover H5
Рамный внедорожник Great Wall Hover H5 начнут выпускать на заводе бренда в Тульской области в конце I квартала 2020 года.
Политика
В США прокомментировали продление ДСНВ
США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.