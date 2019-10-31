Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.
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