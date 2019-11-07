Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

Пентагон заверяет, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF), а не США. "Прибыль не идет США, она достается SDF", - сказал журналистам представитель Пентагона Рэт Хоффман.
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США рассказали, кому идет прибыль от сирийской нефти

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Пентагон рассказал, кто зарабатывает на сирийской нефти

РЕН ТВвчера в 13:27
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NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин

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