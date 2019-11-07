Пентагон заверяет, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF), а не США. "Прибыль не идет США, она достается SDF", - сказал журналистам представитель Пентагона Рэт Хоффман.

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

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