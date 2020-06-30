с чего всё началось

У Пентагона нет подтверждений информации, опубликованной в газете The New York Times, о приписываемой Москве причастности к атакам запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Экономика Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК. 7

Происшествия Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 435

Автоспорт Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Происшествия В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta. 91

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 827

Происшествия Сыновья депутата от «Единой России» обвиняются в убийстве Управлением СК по Дагестану разыскиваются подозреваемые в убийстве братья Асиятиловы, которые приходятся сыновьями депутату Народного собрания республики от «Единой России» Могомету Асиятилову, 30 июня сообщает ИА REGNUM. 3

Политика Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции. 4

Футбол «Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter. 1

Политика Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). 4

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 521

Общество ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 474

Общество ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против. 17K

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Футбол Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».