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Пентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму

Взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), признали в Пентагоне.
Lenta.ru
В США отметили, что Запорожская АЭС по-прежнему контролируется российскими войсками.
News.ru
Обстрел аэродрома значительно повлиял на российскую военную авиацию и личный состав авиабазы.
Военное обозрение
По данным Минобороны РФ, причиной ЧП стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, при этом подчёркивается, что не было никакого внешнего огневого воздействия.
Свободная Пресса

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Пентагон: обстрел со стороны Украины спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму
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СП: США признали Украину виновной в обстрелах аэродрома «Саки» в Крыму
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Пентагон сообщил, что удар по аэропорту в Крыму спровоцировали ВСУ
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Пентагон признал обстрел авиабазы Саки в Крыму со стороны ВСУ
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Офицер Пентагона заявил, что инцидент на аэродроме Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны ВС Украины
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Чиновник Пентагона: Взрывы на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму были вызваны украинским обстрелом
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Пентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму
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