Lenta.ruПентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в КрымуВзрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), признали в Пентагоне.Lenta.ruВ США отметили, что Запорожская АЭС по-прежнему контролируется российскими войсками.News.ruОбстрел аэродрома значительно повлиял на российскую военную авиацию и личный состав авиабазы.Военное обозрениеПо данным Минобороны РФ, причиной ЧП стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, при этом подчёркивается, что не было никакого внешнего огневого воздействия.Свободная ПрессаЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUВоенное обозрениеShraibikus NewsЦарьградЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииПентагон: обстрел со стороны Украины спровоцировал взрывы на авиабазе в КрымуNews.ru11:10СП: США признали Украину виновной в обстрелах аэродрома «Саки» в КрымуBanki Loans12:00Пентагон сообщил, что удар по аэропорту в Крыму спровоцировали ВСУМосковский Комсомолец09:44Пентагон признал обстрел авиабазы Саки в Крыму со стороны ВСУОбщественная служба новостей10:26Офицер Пентагона заявил, что инцидент на аэродроме Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны ВС УкраиныАргументы недели10:02Чиновник Пентагона: Взрывы на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму были вызваны украинским обстреломВоенное обозрение09:46Пентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в КрымуLenta.ru10:35Показать ещёОценить815Поделиться