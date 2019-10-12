Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

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