Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
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