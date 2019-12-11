Политика

РБКРБКПентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии

Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер. «За последние полтора месяца оно увеличилось», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии.
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с чего всё началось

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
ТАСС11:13

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Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

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Глава Пентагона рассказал о расширении военного присутствия России в Сирии

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Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

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Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

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В США заявили об увеличении присутствия России в Сирии

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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

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В Пентагоне заявили, что США не имеют планов добычи и продажи сирийской нефти

ТАСС11:57
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Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
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Общество

В Канаде совершил полет первый электрический самолет

Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
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На Кубани разбился вертолет Ми-28

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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

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Общество

Прощание с Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.
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Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Известия 09 декабря в 07:40
Политика

Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ

Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
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Армия и оружие

Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров

Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Футбол

«Аталанта» разгромила «Шахтёр» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Аталанта» на выезде разгромила «Шахтёр» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Забитыми голами во втором тайме отметились защитник Тимоти Кастань и хавбеки Марио Пашалич и Робин Госенс.
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Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
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Футбол

Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)

Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Вести.Ru 15:24
Политика

Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным

Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
РБК 15:57
Политика

В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала «Слуга народа» ТНТ

РИА Новости 16:05
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
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Происшествия

Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

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Экономика

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:02
Общество

Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов

Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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