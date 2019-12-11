Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

с чего всё началось

Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер. «За последние полтора месяца оно увеличилось», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии.

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