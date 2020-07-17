Экономика
Пензенская правдаПензенская область получит 14 млн рублей на производство рапса и сои
Пензенской области будет направлено 14,1 млн рублей на стимулирование производства масличных культур — рапса и сои. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Подобные субсидии от Минсельхоза РФ получат 39 регионов — будет направлено 3,3 млрд рублей.
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Предприятия Башкирии смогут получить субсидии за производство рапса и сои
Business FM Уфа17 июля в 06:30
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Общество
Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
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Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
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Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Армия и оружие
Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы
News.ru 16 июля в 08:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Общество
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
РИА Новости 05:40
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Единоборства
Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172
Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 20:06
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Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
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Состоялась премьера сериала «Дивный новый мир» по роману Хаксли
16 июля на экраны вышел новый сериал по мотивам романа-антиутопии «О дивный новый мир», который написал Олдос Хаксли.
Gazeta.SPb 17 июля в 18:59
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Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета
Шведским ученым удалось найти различия в микрофлоре кишечника людей с преддиабетом и контрольной группой.
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Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН 17 июля в 16:34
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
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Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
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