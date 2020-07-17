Пензенской области будет направлено 14,1 млн рублей на стимулирование производства масличных культур — рапса и сои. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Подобные субсидии от Минсельхоза РФ получат 39 регионов — будет направлено 3,3 млрд рублей.

Пензенская область получит 14 млн рублей на производство рапса и сои

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