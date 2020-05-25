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Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 602

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Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.

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