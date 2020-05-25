Происшествия
Российская газетаПензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания. Три года и три месяца он проведет в колонии общего режима.
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Футбол
Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах
Lenta.ru 13:52
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Технологии
Реальная опасность включенного на борту самолета телефона раскрыта
Сотрудник британской авиакомпании British Airways, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о реальной опасности включенного мобильного устройства во время полета на борту авиалайнера.
Live24 04:45
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Путешествия
Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире
Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
В Японии досрочно отменили режим ЧС из-за коронавируса
ИА Красная Весна 06:04
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Гаджеты
Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12
Народные новости 06:02
Экономика
Компания экс-министра Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель
Аудиторско-консалтинговая компания BEFL опубликовала рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель.
Коммерсантъ Краснодар 11:39
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Политика
Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы
Москва не собирается вводить никаких законодательных ограничений на поездки россиян за границу.
Российская газета 14:49
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Гаджеты
В 2021 году ожидается планшет SHIFT13mi с Linux и кастомизацией
Новинка называется SHIFT13mi и представляет собой систему 2-в-1.
Игромания.ру 15:02
Общество
Роспотребнадзор: поездки за рубеж остаются крайне нежелательными
Москва, 25 мая 2020, 17:59 — REGNUM Поездки за рубеж остаются крайне нежелательными на сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 10:59