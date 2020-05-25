Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания. Три года и три месяца он проведет в колонии общего режима.
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