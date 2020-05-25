Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

60-летнего экс-чиновник признали виновным в изнасиловании и действиях насильственного характера в отношении 27-летней женщины. Она также работала в системе местного здравоохранения. Громкое дело было заведено ровно год назад.
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