Политика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПензенский губернатор Белозерцев заявил о намерении баллотироваться на новый срок

"Прошу вас разрешить мне принять участие в выборах главы региона", - сказал губернатор. Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,7K
Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости россиян

Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни".
ПРАЙМ 03:32
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Общество

Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
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Общество

В Steam выпустили две Mass Effect, пять Battlefield и две Star Wars: Battlefront

Electronic Arts продолжает массово выпускать в Steam свои хиты — сегодня в магазин добавили игры серии Battlefield, Mass Effect и Star Wars: Battlefront.
Игромания.ру 11:12
Происшествия

Инженера ТЭЦ-3 Норильска арестовали по делу о разливе топлива

Коммерсантъ 09:55
5
Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
5
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
24
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,3K
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Политика

Климкин посоветовал Зеленскому «отобрать» Крым у России

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия сама не "отдаст" Крым.
Народные новости вчера в 13:43
918
Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
225
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
149
Политика

Евросоюз отказался пускать россиян

Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,4K
Общество

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
52
Хоккей

«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Политика

МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
15
Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
63
Футбол

Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в московском клубе предлагали экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру, ныне возглавляющего АЕК.
Чемпионат 11:11
Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
7
Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1,3K
Общество

Верховный суд России ужесточил требования к арестам предпринимателей

Верховный суд России ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей.
ТАСС 06:50
2
Общество

В Тульской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Власти Тульской области продлили до 22 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный с 4 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 11:26
14
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
58
Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru вчера в 13:52
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