Политика
The Penza PostПензенский избирком обработал 100% протоколов
По имеющимся данным, за поправки в Конституцию в Пензенской области проголосовали 85,25%, против — 14,30%.
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Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
32CARS.ru вчера в 01:00
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Общество
Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля
Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Общество
Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Гаджеты
Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор
Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор.
Ferra 05:07
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
Происшествия
В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16