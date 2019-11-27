Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruПеп Гвардиола: «Разобрались с ЛЧ, теперь сфокусируемся на АПЛ»

Манчестер Сити — Шахтер
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
56′
65′
Евгений Коноплянка
Манор Соломон
69′
Манор Соломон
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
70′
Родри Эрнандес
Фил Фоден
76′
80′
Виктор Коваленко
Маркос Антонио
90′
Жуниор Мораес
Даниил Сикан
Фернандиньо
90′+1′
2 фото
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1).
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