Пеп Гвардиола: «Разобрались с ЛЧ, теперь сфокусируемся на АПЛ»

Политика Лавров о «нормандском саммите»: Киеву нужны прямые переговоры с Донбассом Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе Российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате».

Спорт Новый президент WADA подтвердил сохранение за Россией матчей Евро-2020 Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия может столкнуться с жесткими санкциями из-за нарушения антидопинговых правил.

Общество Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Экономика Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.

Общество Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.

Культура Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил Галину Польских с 80-летием юбилеем.

Культура Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш» Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».

Происшествия В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила Правоохранители и общественный совет в Иркутске наградили школьника за спасение 9-летней девочки от насильника и помощь в задержании преступника.

Политика МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не давала Вашингтону никаких обещаний не разворачивать и не использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Происшествия В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.

Общество Путин рассказал о первых тренировках у Рахлина Первый зал для занятий самбо, где начал тренировать детскую группу Анатолий Рахлин, был очень маленьким и обшит спортивными матами для безопасности учеников, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Экономика В России предлагают объявить кредитную амнистию В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.

Здоровье Поликлиника со взрослым и детским отделениями откроется в Бутырском районе В Бутырском районе ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Здоровье Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.

Общество Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.