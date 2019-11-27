Пеп Гвардиола: «Разобрались с ЛЧ, теперь сфокусируемся на АПЛ»

Происшествия Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Транспорт В Тверской области готовятся к открытию М-11 Накануне открытия, 26 ноября, по новенькой трассе М-11 проехали помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.

Авто Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения Что касается проблема китайской компании, то стало известно, что производство Lifan в Китае простаивает на протяжение нескольких месяцев, и пока неясно, заработает ли завод вновь, а продажи на домашнем рынке падают в течение последних лет: по итогам 2018 года они составили 58 тысяч.

Авто Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.

Политика Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.