Футбол

Sports.ruSports.ruПеп Гвардиола: «Я не еду на „Энфилд“ с мыслью о поражении»

Ливерпуль — Манчестер Сити
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
1 фото
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей встрече с «Ливерпулем» в 12-м туре АПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гвардиола: «Манчестер Сити» — не андердог матча с «Ливерпулем»

Чемпионат01:49

Пеп Гвардиола: «Я не еду на „Энфилд“ с мыслью о поражении»

Sports.ru05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Woman.ru 04:55
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
РБК вчера в 13:25
Общество

Леониду Якубовичу провели операцию

Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Политика

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
РБК 05:30
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa вчера в 14:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии

В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением.
RuNews24.ru 04:31
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Политика

Партия Зеленского осталась без главы

Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.
Lenta.ru 06:01
Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Происшествия

Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Известия вчера в 23:00
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
Российская газета 05:36
Политика

Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Общество

Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября

iXBT.com вчера в 02:12
Общество

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Интерфакс 05:02
Футбол

«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

В матче 16-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Команда уже прилетела в Москву, где пройдет матч.
Спорт-Экспресс вчера в 12:12
Политика

Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

Известия 02:57
Культура

Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 08 ноября в 05:47
Музыка

Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге

В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН вчера в 01:25
Политика

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

Известия 06:05
Политика

Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград

Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
News.ru 00:43
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова

В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.
OAnews 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное