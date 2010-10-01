Футбол
Sports.ruПеп Гвардиола: «Я не еду на „Энфилд“ с мыслью о поражении»
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей встрече с «Ливерпулем» в 12-м туре АПЛ.
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Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО
Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии
В квартире преподавателя истории было найдено тело студентки 1995 года рождения. Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением.
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Политика
Партия Зеленского осталась без главы
Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Происшествия
Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
Общество
Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Футбол
«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
В матче 16-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Команда уже прилетела в Москву, где пройдет матч.
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
Политика
Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград
Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова
В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.