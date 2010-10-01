Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей встрече с «Ливерпулем» в 12-м туре АПЛ.

Пеп Гвардиола: «Я не еду на „Энфилд“ с мыслью о поражении»

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