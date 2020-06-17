Общество

ТАССТАССPepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Оформление сиропа неоднократно менялось, в последний раз в 1989 году маркетологи украсили образ Джемимы белым кружевным воротничком и жемчужными серьгами. Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
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PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

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