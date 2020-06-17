Общество
ТАССPepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Оформление сиропа неоднократно менялось, в последний раз в 1989 году маркетологи украсили образ Джемимы белым кружевным воротничком и жемчужными серьгами. Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
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«Дядюшка Бэнс» и «Тетя Джемайма» уходят. Критика расизма добралась до PepsiCo и Mars
Фонтанка.Рувчера в 17:12
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Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Здоровье
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Для многих россиян период самоизоляции обернулся набором лишнего веса.
Комсомольская правда 05:42
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
Попова объяснила, когда можно будет отменить масочный режим в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в РФ можно будет тогда, когда эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране станет совершенно стабильной.
Журналистская правда 06:03
Армия и оружие
В России ответили на удар американскими «Томагавками» по Москве
Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин прокомментировал возможность ответного удара на пуск по Москве дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк»).
Вечерний курьер вчера в 05:15
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Авто
Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63
На разгон с 0 до 100 км/ч седану Mercedes-AMG E 63, как и раньше, хватает 3,5 секунд, а версии E 63 S – на 0,1 секунды меньше.
Автоновости дня 02:05
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Гаджеты
Новые iPhone 12 не получат наушники в комплекте
Что до iPhone 12, то им прочат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 4-6 ГБ оперативной памяти, минимум 128 ГБ флэш-памяти, обновленные дисплеи и улучшенные камеры.
Megaobzor.com вчера в 16:54
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com вчера в 09:17
Происшествия
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес
Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.
ТАСС 08:23
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Политика
Президент киевского ФК «Динамо» призвал остановить войну с Россией
Украинский предприниматель, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что войну с Россией необходимо остановить.
Ruposters.ru 07:54