Общество

ИзвестияИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.
Телеканал 360°10:16

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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия19:46

Комания PepsiCo сняла с эфира рекламу с Региной Тодоренко

Газета.Ru18:55

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Телеканал 360°10:16

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

РИА Новости18:04

Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии

Lenta.ru12:27

Бренды, сотрудничающие с Региной Тодоренко, отреагировали на скандал с телеведущей

Газета Metro10:17

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала

Комсомольская правда18:44
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Lenta.ru 12:48
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Авто

Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe 24 апреля в 06:13
Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
2
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Авто

Немцы представили бронированный Range Rover за 1,2 миллиона евро

Колесная база увеличена на метр, в салоне располагается три ряда сидений. Интерьер Range Rover выполняется по индивидуальному заказу.
Юга.ру 18:18
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Здоровье

Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 10:47
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
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Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
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Наука

Найдена первая значительная мутация нового коронавируса

Исследователи из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
TV BRICS вчера в 00:30
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,8K
Здоровье

Число больных коронавирусом возросло до 351 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае коронавирус подтвердился еще у 41 человека. Теперь в регионе подтвержден 351 случай COVID-19.
EastRussia 24 апреля в 04:15
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Гаджеты

В России начались продажи нового бюджетного iPhone SE

Сегодня, 24 апреля, на территории России открылись продажи новой модели бюджетного смартфона iPhone SE.
RuNews24.ru 24 апреля в 03:43
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Общество

Минюст напомнил про презумпцию невиновности авторам КоАП

Норма была пропущена Минюст предложил закрепить в проекте нового в РФ закона – Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) – презумпцию невиновности гражданина, сообщили в пресс-службе министерства.
SM News 16:39
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Футбол

Уткин объяснил, почему называет Аршавина «говнюком»

Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Матч сборной России на Евро-2008 включили в топ-50 лучших за всю историю футбола Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004 Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Общество

В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Мыши создаются специально для тестов вакцины от коронавируса, а первые результаты стоит ожидать уже в июне.
РЕН ТВ 20:57
Шоу-бизнес

Кровь Тома Хэнкса используется для разработки вакцины от коронавируса

Газета.Ru 12:40
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
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Футбол

Украинец Лунин станет запасным голкипером «Реала»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет запасным голкипером мадридского "Реала".
Газета.Ru 07:46
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Экономика

SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии

Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса.
ТАСС 19:10
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Регина Тодоренко
Украинская ведущая
Украинская и российская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».
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