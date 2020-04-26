Общество

ИзвестияИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.
Телеканал 360°10:16

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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия19:46

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Телеканал 360°10:16

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала

Комсомольская правда18:44

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

РИА Новости18:04

Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии

Lenta.ru12:27

Бренды, сотрудничающие с Региной Тодоренко, отреагировали на скандал с телеведущей

Газета Metro10:17

Комания PepsiCo сняла с эфира рекламу с Региной Тодоренко

Газета.Ru18:55
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