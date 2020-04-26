Общество
ИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°10:16
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Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
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В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
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Автоновости дня 02:47
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Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
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В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском 21:11
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Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
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Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
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Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Общество
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости 18:46
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома
Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
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В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
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Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
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Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 15:53
Здоровье
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия 09:53
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49