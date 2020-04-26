Общество

ИзвестияИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.
Телеканал 360°вчера в 10:16

Подробнее о событии

Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии

Lenta.ruвчера в 12:27

Комания PepsiCo сняла с эфира рекламу с Региной Тодоренко

Газета.Ruвчера в 18:55

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала

Комсомольская правдавчера в 18:44

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

РИА Новостивчера в 18:04

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известиявчера в 19:46

Бренды, сотрудничающие с Региной Тодоренко, отреагировали на скандал с телеведущей

Газета Metroвчера в 10:17

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Телеканал 360°вчера в 10:16
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс вчера в 11:56
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Происшествия

В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
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Экономика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 24 апреля в 00:19
1,9K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
2K
Общество

В России отказались платить деньги Британии по делу Смычковского

Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ, в качестве компенсации предпринимателю Дмитрию Смычковскому, который фигурирует в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова, заявили в Генпрокуратуре России.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
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Интернет

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Политика

Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ

Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM вчера в 17:14
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Культура

Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской

Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
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Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
2K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Культура

Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости вчера в 15:37
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Происшествия

В Курганской области локализовали два крупных очага пожара сухой травы

Два крупных очага пожара сухой травы и камыша, угрожавших заправочной станции и поселку Смолино в Курганской области, удалось локализовать на общей площади два гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:59
Спорт

Легков прокомментировал исключение Сундбю из сборной Норвегии

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам не смотрит на былые заслуги и часто делает ставку на молодежь, что могло послужить причиной невключения двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю в состав команды, считает чемпион Игр-2014 Александр Легков.
РИА Новости вчера в 07:54
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru вчера в 12:48
23
Здоровье

Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Министр новосибирского здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с увеличением числа проведенных тестов.
Atas.info вчера в 22:52
1
Общество

Российские специалисты обработали геронтологический центр в Сербии

Российские специалисты провели обработку одного из крупнейших геронтологических центров в Сербии.
РЕН ТВ 25 апреля в 00:51
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
1,8K
Транспорт

В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели

В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета вчера в 23:02
14
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
40
Шоу-бизнес

Киркоров признался, что хотел видеть в «Маске» Преснякова и Стоцкую

Председатель жюри шоу «Маска» признался, почему так настойчиво утверждал, что под маской Льва прячется Никита Пресняков.
НТВ вчера в 17:42
Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:47
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Политика

В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
1
Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском 25 апреля в 03:48
3
Происшествия

В Пермском крае выявлен еще 61 случай заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Город342 вчера в 11:19
4
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Регина Тодоренко
Украинская ведущая
Украинская и российская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».
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