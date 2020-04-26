Общество
ИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°вчера в 10:16
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PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Комсомольская правдавчера в 18:44
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Lenta.ruвчера в 12:27
Бренды, сотрудничающие с Региной Тодоренко, отреагировали на скандал с телеведущей
Газета Metroвчера в 10:17
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Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Общество
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии
Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы.
Российская газета вчера в 17:25
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Наука
Ингибиторы клеточных протеаз подавляют размножение коронавируса
Нокдаун TMPRSS2 с помощью антисмысловой РНК предотвращал размножение SARS-CoV-2 культуре клеток.
PCR.news 24 апреля в 10:38
Футбол
Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным
После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Происшествия
Пожар в здании в Ростове локализован
Пожар, произошедший в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, локализован на площади 300 кв. м. "В 07:08 локализация на 300 кв. м", — цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по региону.
RT на русском 00:44
Происшествия
В Минздраве Омской области сообщили данные о коронавирусе
Как сообщает Минздрав Омской области, по состоянию на 9:50 часов 27 апреля в регионе выявлено 62 случая коронавируса, причем 12 из них – у детей.
РИА СуперОмск вчера в 23:55
Общество
В Иркутск из Бангкока прибыл вывозной рейс с туристами
Рейс «Уральских авиалиний» прибыл в Иркутск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.
SIA.ru 00:09
Экономика
Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию
Ставки по кредитам и депозитам заняли выжидательную позицию Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Общество
В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
В Волгоградской области запустили сайт для выдачи цифровых пропусков
ОНЛАЙН сообщало о том, что губернатор Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке введения в Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения граждан на время борьбы с коронавирусом.
МТВ онлайн вчера в 12:09
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 25 апреля в 12:25
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43