Общество
ИзвестияPepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°вчера в 10:16
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PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Комсомольская правдавчера в 18:44
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Lenta.ruвчера в 12:27
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Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
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В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался
Жена известного итальянского журналиста Джульетто Кьеза сообщила о том, что он скончался.
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Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
Политика
Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса
К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче.
Российская газета 02:57
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Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда 02:30
Здоровье
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
В Саяногорске вводится режим ЧС
В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
Общество
Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после пандемии
Пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, заявил врач-психотерапевт Андрей Курпатов.
Взгляд.ру 02:19
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора
В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку.
Live24 вчера в 08:57
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели 25 апреля в 05:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Политика
Американцы довели себя до истерики, поверив в «тайную операцию» России
По мнению американского эксперта Томаса Рида, американцы сами себя довели до истерики, причем "помогли" в большей степени это вина журналистов, а не политиков.
Народные новости 02:36
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Происшествия
Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое
В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.
74.ru 00:50
Шоу-бизнес
Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка
Осведомленные источники заявляют, что отношения между дочерью Шварнеггера и сыном Прэтта, 7-летним Джеком, хорошие.
iReactor вчера в 06:24
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Культура
Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей
Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18