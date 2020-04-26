В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.

с чего всё началось

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

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