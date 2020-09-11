Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Новосибирские новости
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Строительство нового завода по производству снеков PepsiCo запустили в Новосибирской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей одобрили в феврале 2020 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что две первые линии начнут работать уже в 2021 году.В источнике
Подробнее о событии
Вести Новосибирск

Чипсы мирового класса будут выпускать под Новосибирском

Вести Новосибирск22:39
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирсквчера в 02:04
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новостивчера в 04:09
The DairyNews

Компания PepsiCo начала строительство завода в Новосибирске

The DairyNewsвчера в 02:39
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирсквчера в 02:37
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФОвчера в 02:29
Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 05:18

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса
Lenta.ru08:52
33

Туристка из США могла стать причиной вспышки коронавируса в Баварии

Американская туристка, предположительно, стала распространителем коронавирусной инфекции в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварии, где произошла вспышка COVID-19, сообщает баварская телерадиокомпания BR.
РИА Новости09:12

Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня04:10
75

После Меркель американцы атакуют Эрдогана

По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов.
REGNUM05:53
1

Американцы представили замену ударным беспилотникам MQ-9

Американская компания Northrop Grumman представила проект перспективного ударного беспилотного летательного аппарата SG-2, который компания намерена предложить ВВС США в качестве замены стоящим сегодня на вооружении аппаратам MQ-9 Reaper.
N+102:46
1

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новостивчера в 10:10
299