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Новосибирские новости
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Строительство нового завода по производству снеков PepsiCo запустили в Новосибирской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей одобрили в феврале 2020 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что две первые линии начнут работать уже в 2021 году.В источнике
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The DairyNews

Компания PepsiCo начала строительство завода в Новосибирске

The DairyNewsвчера в 02:39
Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 05:18
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новостивчера в 04:09
Вести Новосибирск

Чипсы мирового класса будут выпускать под Новосибирском

Вести Новосибирск22:39
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирсквчера в 02:37
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФОвчера в 02:29
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирсквчера в 02:04

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Накануне стало известно, что посредничество замглавы администрации президента России позволило избежать эскалации ситуации в Донбассе и достичь договоренности о расследовании нарушений Украиной режима прекращения огня.
Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
Известия17:28
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в ФРГ

Запрет на продажу автомобилей может появиться из-за того, что немецкий бренд проиграл судебные разбирательства с компанией Nokia, руководство которой обвинили производителей Daimler AG в незаконном применении технологий финской фирмы.
Car.ru01:08
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