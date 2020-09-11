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Новосибирские новости
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Строительство нового завода по производству снеков PepsiCo запустили в Новосибирской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей одобрили в феврале 2020 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что две первые линии начнут работать уже в 2021 году.В источнике
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Вести Новосибирск

В Новосибирске построят завод по производству снеков компании PepsiCo

Вести Новосибирск06:22
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирск02:37
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новости04:09
Atas.info

Завод по производству снеков PepsiCo запустят в НСО

Atas.info03:31
Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирск05:18
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФО02:29
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирск02:04

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
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В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея

Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
РИА Новости14:17

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
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В Германии назвали абсурдными обвинения в адрес властей России из-за Навального

Обвинения в адрес российских властей из-за ситуации с Алексеем Навальным абсурдны, заявил член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат парламента Берлина Армин-Паулис Гампель.
Lenta.ru15:49

Малые предприятия сокращают расходы на зарплаты и офисы

Малые предприятия сокращают расходы на зарплаты и офисы В последние три месяца малый бизнес вынужден урезать свои траты — как следует из результатов опроса, проведенного Райффайзенбанком, 76% респондентов начали экономить.
Коммерсантъ05:57
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