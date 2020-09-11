Московский Комсомолец Новосибирск 10

Строительство нового завода по производству снеков PepsiCo запустили в Новосибирской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей одобрили в феврале 2020 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что две первые линии начнут работать уже в 2021 году.