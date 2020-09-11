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Новосибирские новости
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Строительство нового завода по производству снеков PepsiCo запустили в Новосибирской области. Проект стоимостью 12 млрд рублей одобрили в феврале 2020 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Планируется, что две первые линии начнут работать уже в 2021 году.В источнике
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Вести Новосибирск

Чипсы мирового класса будут выпускать под Новосибирском

Вести Новосибирск22:39
Московский Комсомолец Новосибирск

Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 05:18
ЧС-ИНФО

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

ЧС-ИНФОвчера в 02:29
The DairyNews

Компания PepsiCo начала строительство завода в Новосибирске

The DairyNewsвчера в 02:39
РБК Новосибирск

В Новосибирской области новый завод создаст почти 1 тыс. рабочих мест

РБК Новосибирсквчера в 02:37
Новосибирские новости

PepsiCo построит завод по производству снеков в Новосибирской области

Новосибирские новостивчера в 04:09
АиФ Новосибирск

Губернатор Травников дал старт строительству завода снеков в НСО

АиФ Новосибирсквчера в 02:04

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Согласно проекту, начиная с 2025 году проезд по дорогам регионального значения станет платным, а с 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Privet-Rostov.ruвчера в 05:36
6,9K

Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Великолепная семёрка: герои, которых мы ждём в Marvel’s Avengers

Ртуть «Скоростных» героев игровая индустрия избегает по вполне понятным причинам: что Ртуть, что Флэш появляются в проектах лишь на вторых ролях и часто зажаты в рамки жанра — например, файтинга.
Игромания.рувчера в 06:00
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Банк России назвал примерное время повышения ключевой ставки

Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующую пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4.25%, а к концу года опустит ее до 4%. Повышение ставки ожидается в четвертом квартале 2021 года.
Profinance.ruвчера в 07:16
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