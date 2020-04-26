В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.

с чего всё началось

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей. Так бренд отреагировал на скандал вокруг ее высказывание о домашнем насилии, пишет телеканал "360".

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