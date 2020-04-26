Общество
РИА НовостиPepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей. Так бренд отреагировал на скандал вокруг ее высказывание о домашнем насилии, пишет телеканал "360".
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°10:16
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Здоровье
Специалисты назвали продукты, снижающие иммунитет
Из-за плохой работы органа иммунитет может снижаться, а уязвимость организма к вирусам увеличиваться. Вредным продуктом является и сахар.
Gazeta.SPb 16:48
Авто
Эксперт рассказал, почему купе-кроссоверы популярны
Несмотря на свою нестандартную внешность, купе-внедорожники пользуются значительной популярностью, что объясняет, почему все больше брендов выпускают новинки в данном сегменте.
SpeedMe 23 апреля в 23:30
Общество
Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Кино
На Netflix показали новый боевик «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
ИА Красная Весна 24 апреля в 16:58
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
LiveResult.Ru вчера в 14:42
Общество
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
Технологии
Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor 13:38
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Коммерсантъ вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Политика
Рогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском
«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
Известия 16:03
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Кино
Аль Пачино 80 лет: собрали мемы по мотивам фильма «Крестный отец»
В честь юбилея актера собрали самые смешные мемы, которые подарили нам кадры из фильма про мафиозную семью Корлеоне.
Peopletalk вчера в 14:37
Общество
Жителям Чехии разрешили поездки за границу
Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ 23 апреля в 19:29
Технологии
Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков
Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru 24 апреля в 15:45
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Армия и оружие
Украина продолжила испытания ракеты «Ольха-М»
Испытания украинской ракеты «Ольха-М» продолжились на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 26 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна 18:06
Политика
Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе
Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
РБК 19:24
Общество
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Общество
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa 14:23
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Политика
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.
Интерфакс 18:38
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58