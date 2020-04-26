В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.

с чего всё началось

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. Об этом сообщил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, передает телеканал «360».

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