Общество
РБКPepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. Об этом сообщил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, передает телеканал «360».
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°вчера в 10:16
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PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Комсомольская правдавчера в 18:44
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Lenta.ruвчера в 12:27
Бренды, сотрудничающие с Региной Тодоренко, отреагировали на скандал с телеведущей
Газета Metroвчера в 10:17
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Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По мнению американского эксперта Томаса Рида, американцы сами себя довели до истерики, причем "помогли" в большей степени это вина журналистов, а не политиков.
Народные новости 02:36
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В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
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Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
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На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
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Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
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В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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6 человек отравились неизвестной жидкостью в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло массовое отравление людей неизвестной жидкостью, об этом аппаратном совещании в правительстве региона сообщил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.
АиФ Новосибирск вчера в 23:39
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Общество
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Недвижимость
Эксперты: На падающем рынке новостроек самое время вложиться в «первичку»
Фото: www.versiya.info «Поэтому, если вы давно планировали покупку квартиры, теперь самое время — на самоизоляции удастся сэкономить несколько десятков или даже сотен тысяч рублей», — советуют аналитики ЦИАН.
Единый ресурс застройщиков 02:17
Общество
Понедельник Петербург начал в лидерах по индексу самоизоляции
На дорогах Петербурга, несмотря на начало рабочей недели, свободно, в классификации "Яндекса" на улицах города "очень много людей", но с индексом 3,4 балла Северная столица занимает второе место в рейтинге крупнейших городов РФ по самоизоляции.
DP.RU 01:55
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16-летняя красавица-дочь Юлии Меньшовой растет копией своего известного отца
Правда, среди фанатов Меньшовой нашлись и те, кто считает, что Таисия больше напоминает своего звездного деда — Владимира Меньшова.
Grazia вчера в 23:43
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На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
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В Курганской областной специализированной инфекционной больнице по сей день продолжаются работы по монтажу кислородной подводки, не хватает 59 клапанов, 27 коек не оборудованы аппаратами ИВЛ, необходимы семь аспираторов.
REGNUM 03:48
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Ким Чен Ын мог быть ранен во время ракетных испытаний
Экспресс газета 03:18
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
Технологии
Facebook запустила сервис Messenger Rooms для видеоконференций
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Футбол
«Милан» снова попытается подписать Флорентино из «Бенфики»
Ранее стало известно, что "Бенфика" хочет подписать хавбека "Милана" Лукаса Пакета.
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В первом месяце этого года внутренние поставки мобильных телефонов в Китае упали на 38,9% в годовом исчислении при поставках всего 20,8 миллиона единиц.
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В Ростовской области коронавирус выявили еще у 65 человек
За прошедшие сутки еще у 65 пациентов из Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
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