В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.

с чего всё началось

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. Решение было принято после того, как она неоднозначно высказалась о проблеме домашнего насилия в одном из интервью. Регина Тодоренко — лицо рекламной кампании сока J7.

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