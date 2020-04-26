Общество
Gazeta.SPbPepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. Решение было принято после того, как она неоднозначно высказалась о проблеме домашнего насилия в одном из интервью. Регина Тодоренко — лицо рекламной кампании сока J7.
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с чего всё началось
В PepsiCo решили отказаться от рекламы с Региной Тодоренко после того, как она оправдала домашнее насилие. Телеведущая рекламировала сок J7.Телеканал 360°вчера в 10:16
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Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Lenta.ruвчера в 12:27
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Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
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Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
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Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий
Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
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Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
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Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
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Армия и оружие
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В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
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BFM.ru вчера в 12:39
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
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Все районы Пензенской области охвачены коронавирусом
В ходе мероприятия с докладом по COVID-19 выступил министр здравоохранения региона Александр Никишин.
1pnz.ru 04:22
Кино
Доктора Стрэнджа показали в броне Железного человека
В одном из не попавших в прокатную версию фильма "Мстители 3: Война бесконечности" эпизодов Доктор Стрэндж надевает броню Железного Человека.
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Шоу-бизнес
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:52
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
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Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
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В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса
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RT на русском 05:56
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
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Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Интернет
Новую рекламу в операционную систему Windows 10 добавила Microsoft
Компания Microsoft добавила в Windows 10 новую рекламу, заточенную под продвижение фирменного браузера Microsoft Edge через поле поиска, сообщает издание TechRadar.
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Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
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В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
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В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
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Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
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