с чего всё началось

В прессе продолжают появляться слухи о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.

Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына

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