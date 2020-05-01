Общество
ПрофильПеребежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына
В прессе продолжают появляться слухи о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.
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с чего всё началось
Агентство Yonhap News со ссылкой на перебежчика из Северной Кореи, который стал законодателем в Южной Корее, сообщает, что в ближайшее время правительство Ирана сообщит о смерти Ким Чен Ына.Собеседник11:46
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Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
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Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
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Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
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Хайтек+ вчера в 07:06
Здоровье
Коронавирус на Украине: пятая часть заразившихся — медики
Из 10,4 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине пятая часть — 2154 случая — приходится на медиков.
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Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
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