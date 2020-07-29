Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПереболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов. По его словам, это не гарантирует, что они не могут заразиться повторно.
Читать в источнике
Комментировать227
с чего всё началось
"Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию", — сказал Иматдинов в эфире телеканала "Россия 24
".
РИА Новости04:57

Подробнее о событии

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Коммерсантъ06:25

Ученый заявил, что COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго

Интерфакс04:36

Ученый рассказал об иммунитете переболевших COVID-19 в легкой форме

Известия05:25

Эксперт рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу у переболевших в легкой форме

ТАСС05:24

Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета

РИА Новости04:57

Эксперт сообщил, что люди с иммунитетом к коронавирусу могут заболеть повторно

Газета.Ru04:48

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

РБК05:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
192
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
129
Футбол

Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина

Трансферный комитет московского "Локомотива" не одобрил кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:21
8
Футбол

Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»

Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
1,3K
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
36
Общество

Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море

Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье.
Chelindustry.ru вчера в 12:47
33
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
9
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи

Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
10
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
974
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
183
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
1
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
2,1K
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
18
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
53
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне

На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
6
Политика

Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа

Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
Слово и Дело 08:30
Культура

Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой

Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
ФАН 03:39
Наука

Швейцарская компания провела испытания аэротакси с поворотным крылом

Аэротакси aEro 3 только что завершило первый этап испытательных полетов, включающий 550 отдельных вылетов.
Хайтек+ 06:47
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
2
Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
414
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
126
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
88
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
29
Армия и оружие

Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400

РИА Новости 04:50
23
Происшествия

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Известия 08:48
7
Общество

Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
TatCenter 07:57
3
Происшествия

Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
553
Как работают Яндекс.Новости?
Главное