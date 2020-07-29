Коронавирус
КоммерсантъПереболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов. По его словам, это не гарантирует, что они не могут заразиться повторно.
Читать в источнике
Оценить235
с чего всё началось
"Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию", — сказал Иматдинов в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Футбол
Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина
Трансферный комитет московского "Локомотива" не одобрил кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Футбол
Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»
Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.
Sports.ru 07:03
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Общество
Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море
Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье.
Chelindustry.ru вчера в 12:47
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Политика
Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа
Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
Слово и Дело 08:30
Культура
Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой
Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
ФАН 03:39
Наука
Швейцарская компания провела испытания аэротакси с поворотным крылом
Аэротакси aEro 3 только что завершило первый этап испытательных полетов, включающий 550 отдельных вылетов.
Хайтек+ 06:47
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Общество
Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
TatCenter 07:57
Происшествия
Суд арестовал боксера, который в драке убил человека
Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24