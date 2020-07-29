с чего всё началось

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов. По его словам, это не гарантирует, что они не могут заразиться повторно.

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

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