Коронавирус
RT на русскомПереболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Ракова отметила, что в столице заработала горячая линия по вопросам донорства плазмы крови. При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров, победивших коронавирусную инфекцию, уточнила она.
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Власти Москвы пообещали заплатить за сдачу крови людям, переболевшим COVID-19
Интерфакс17 апреля в 03:35
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ТАСС17 апреля в 03:15
Ракова: У получивших донорскую плазму пациентов с коронавирусом есть улучшения
Агентство Москва17 апреля в 03:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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