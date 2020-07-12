Коронавирус
Радио МаякСо временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела. Это значит, что они могут снова заболеть, передает телеканал ZDF.
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
News-24.ru вчера в 07:09
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
РИА Новости 13:25
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
Во Флориде за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
Как 12 июля заявили в ВОЗ, в мире за сутки выявлено 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5285 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
RT на русском 13:20
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Общество
C самой высокой заболеваемостью туберкулезом регионы назвал Минздрав
Больше всего заражений туберкулезом в России по итогам прошлого года было зафиксировано на Чукотке: 136,9 случаев на 100 тысяч человек населения, передает RT.
Live24 03:31
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Армия и оружие
Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25
Заслуженный военный лётчик РФ Сергей Кобылаш рассказал, как едва выжил во время военного конфликта с Грузией в августе 2008 года.
News.ru 09:54
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru 09:09
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.
Sport24.ru 14:29
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 14:44
Футбол
Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа»
RT на русском 14:47
Происшествия
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Гражданин Украины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая.
Известия 14:29
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге
Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
Политика
В ЕС назвали Минские соглашения единственным путем к миру в Донбассе
Брюссель, 12 июля 2020, 21:41 — REGNUM Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС).
REGNUM 14:41
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Футбол
Талалаев – о поражении от «Динамо»: «Мы попросту разжали булки»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 28-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо», в котором его подопечные потерпели поражение со счётом 2:0.
Евро-футбол.ру 14:46
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Общество
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Известия вчера в 23:35