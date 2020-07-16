Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbПереболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. По его словам, в ближайшее время вакцинироваться не нужно. Врач отметил, что это подтверждают многочисленные исследования.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

В Гамалеи уверяют, что переболевшим COVID-19 в тяжелой форме не нужно вакцинироваться

Газета.Ru02:54

Глава Центра Гамалеи оценил необходимость вакцинации переболевших COVID

РБК04:23

Глава центра Гамалеи поделился ощущениями от привитой вакцины

Вести.Ru03:36

Эксперт заявил о необходимости «развести» вакцинацию от COVID-19 и другие прививки

Известия03:19

Эксперт: переболевшим коронавирусной инфекцией в тяжелой форме можно не вакцинироваться

ТАСС05:45

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

RT на русском02:45

Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками

РИА Новости03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

РБК вчера в 08:03
760
Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
532
Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика

Курорты Болгарии без преград: карантин и тесты на коронавирус отменили

С 16 июля Болгария собирается обновить список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без обязательного двухнедельного карантина или тестов на коронавирус.
Countryscanner 02:31
2
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
1
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
10
Спорт

По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует

21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
21
Происшествия

Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
14
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
186
Политика

Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН

Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:58
9
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
41
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса

На 16 июля в Свердловской области у 16 984 человек выявлен коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписаны 323 человека.
Kursk.com 03:39
1,4K
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес

«Бездумные обезьяны»: Маша Распутина призналась, что думает о своих коллегах

Российский кинематограф тоже по мнению певицы не заслуживает внимания, Распутина давно уже перешла на турецкие и индийские сериалы, где добро всегда побеждает зло.
Paparazzi.ru 06:27
Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
10
Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
18
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
33
Авто

ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти

На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
277
Здоровье

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 06:13
16
Космос

Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет

В результате исследований выяснилось, что возраст спутника нашей планеты насчитывает 4425 миллионов лет, что на 85 миллионов меньше, чем полагалось до этого.
Территория новостей 14 июля в 09:46
15
Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
1
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
1,2K
Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
8
Общество

В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина

Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
1
Здоровье

В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса

ProBalakovo 07:08
6
Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
35
Шоу-бизнес

Плачущая Федункив призналась, что муж годами избивал её до переломов

Paparazzi.ru 06:45
1
Авто

Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro

Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25
26
Армия и оружие

Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют

Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
2
Экономика

Правительство упростило получение налогового резидентства

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, снижающие срок нахождения в стране для получения налогового резидентства до 90 дней.
Известия 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное